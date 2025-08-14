Soma’da zeytinliklere komşu maden ocağına 'ÇED Olumlu' kararı

Soma Çimento Madencilik Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Manisa ili Soma ilçesi Avdan Mahallesi sınırları içinde hayata geçirmek istediği kalker ocağı projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan vize çıktı. Bakanlık, şirketin zeytinliklere komşu alanda Çimento Hammaddesi (Kalker) Ocağı projesi için “ÇED Gerekli Değil/ÇED Olumlu” kararı verdi.

TOZ SALINIMI MEYDANA GELECEK

Proje dosyasında yer alan bilgilere göre; 24,94 hektarlık alanın tamamı ÇED Proje alanı olarak belirlendi. Proje kapsamında yıllık olarak 2 milyon 750 bin ton kalker üretimi yapılması planlanıyor.

Proje alanında kalker üretimi açık işletme yöntemi ile basamaklarda delme-patlatma yapılarak gerçekleştirileceği bilgisisinin yer aldığı dosyada, kalker üretiminin doğaya olumsuz etkilerinin olacağı ifade edilerek “Sahada yapılacak üretim faaliyetleri sırasında çevreye bazı olumsuz etkiler olacaktır. Sahada çalışmalardan dolayı toz emisyonları, gürültü, evsel nitelikli katı atık ve atıksu oluşması, flora kaybı, faunanın yer değiştirmesi söz konusu olacaktır” denildi.

Proje dosyasında, sahaya en yapı sahanın 910 metre kuzeybatısında bulunan Bubeyler Mahallesi’nde yer aldığı ifade edildi.

ORMAN ALANINDA YER ALIYOR

Proje dosyasında ayrıca 24,94 hektarlık ÇED alanının tamamının orman vasıflı arazi içinde kaldığı belirtilerek “1/100.000 ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı’nda planlanan proje alanı 'Orman Alanı' olarak geçmektedir” ifadelerine yer verildi.

Proje alanı ayrıca bölgedeki zeytinliklere komşu konumda yer alıyor. Patlatma yöntemiyle kalker üretiminin yapılacağı ocağa 3 kilometre mesafede zeytinlik alanların yer aldığı belirtildi.