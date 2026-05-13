Soma faciasının 12’nci yılı: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maden Şehitliği’ndeki anma programına katıldı

Soma faciasının 12’nci yıl dönümünde anma programı düzenlendi.
13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıl dönümünde Soma Madenci Şehitliği’nde gerçekleştirilen programa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma Kaymakamı Ünal Koç, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, şahit madenci yakınları ve yurttaşlar katıldı.
KARANFİL BIRAKTILAR
Program kapsamında madenci şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakıldı, Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Anma töreninde faciada yaşamını yitiren madenciler rahmet ve saygıyla anıldı.