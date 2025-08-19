Somalı emekli yurttaş isyan etti: 'Köylü geçinemez hale geldi, verdikleri sadaka parası'

Manisa'nın Soma ilçesinde emekliler, düşük emekli maaşı ve enflasyona tepki gösterdi.

Karamanlı Mahallesi Muhtarı Yaşar Gezen, ilçenin hayat damarı olan termik santralin atıl durumda olmasının işsizliği ve ekonomik durgunluğu derinleştirdiğini belirterek, "Santral, yılda 12 milyon ton kömür yakarak madenleri ve istihdamı canlandırır. Bu santralin bir an önce rehabilite edilip tekrar tam kapasiteyle üretime geçmesi, Soma'daki hayatın tekrar canlandırılması gerekiyor" dedi.

Bir emekli vatandaş, "Emekli olsan ne olacak? 15-16 bin lira bu insanlara ne yapar? Ekonomik olarak battık" dedi.

Bu sene kiraz yiyemediklerini belirten bir başka emekli ise "Ben Almayanya'dan da emekliyim sadece buradan maaş alsam geçinemem. Kiraz 400 lira, nasıl yiyeceksin? Türkiye'de gelir eşitsizliği var. Almanya'da bir mühendisle işçi arasında pek fark yoktur. Burada öyle değil. Burada emekli 16 bin lira maaş alıyor memur 60 bin lira alıyor" ifadelerini kullandı.

"İKİ ŞEFTALİ 100 LİRA OLMUŞ. KİRAZI ZATEN GÖREMEDİK"

19 bin lira emekli maaşı aldığını belirten bir başka vatandaş ise "Bugün bir kilo bamya 200, börülce 150 lira. Bir kilo elma 80, üzüm 150 lira olmuş. Nasıl alıp yiyeceksin? Çoluğu çocuğu olan, evi kira olan ne yapacak" derken başka bir emekli, "Meyve nasıl alıp yiyelim? İki şeftali 100 lira olmuş. Kirazı zaten göremedik. Eti de bayramdan bayrama görüyoruz. Kasabın yolunu unuttuk" dedi.

Ev kirası ödemediği halde geçinemediğini belirten bir başka emekli ise "Çarşıya boyumu göstermeye çıkıyorum alışveriş için değil. Bir tane ekmek aldım, eve dönüyorum. Meyveyi de yarım kilo alıyorsun" dedi. Sokakta incir satan bir emekli ise "Köylü geçinemez hale geldi. Verdikleri para sadaka parası gibi bir şey. Emekliye 'sen öl' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Bir başka Somalı emekli ise "Yıkıldık, yok olduk. Bize sahip çıkan yok. Ne sağlığımız ne psikolojimiz hiçbir şeyimiz kalmadı. Her gün hastayız. Çalışmak zorundayım. Çocuklara yardımcı oluyorum. Onlar da çocuk okutuyorlar malları mülkleri yok perişanlar. Onlara yardımcı olmak için çalışmak zorundayım" diye konuştu.