Somali Enformasyon Bakanı Cumhuriyet’e konuştu: ‘Verilen destekle cephelerde büyük ilerleme kaydettik’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında dün düzenlenen Türkiye-Somali ilişkileri programına katılan Somali Federal Cumhuriyeti Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis Jama, etkinliğin ardından Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

‘VERİLEN DESTEKLE CEPHELERDE BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİK’

Jama, “Son dönemde Türkiye, Somali’ye askeri sevkiyatını artırdı. Türk Millî Savunma Bakanlığı, bunun Somali’nin terörle mücadelesine destek için yapıldığını söyledi. Eş-Şebab’la mücadelede bu sevkiyatın somut katkısını gördünüz mü” sorusunu, “Kesinlikle, Eş-Şebab’la ve terörist gruplarla mücadelede, cephelerde ilerleme kaydedildi. Somali Ulusal Ordusu'nun Eş-Şebab'a karşı birçok operasyon düzenlediğini ve ülkenin farklı bölgelerindeki birçok noktada büyük ilerleme kaydettiğini görüyoruz” şeklinde yanıtladı.

‘İSRAİL’İN SOMALİLAND’İ TANIMASIYLA DOĞRUDAN İLİŞKİSİ YOK’

Türkiye’nin yurtdışındaki en büyük askeri üssü, Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunuyor. “Uzmanlar bölgeye askeri sevkiyatları, İsrail’in Somaliland'i tanımasına bir cevap ve Türkiye'nin bölgedeki yatırımlarını koruyacağına dair caydırıcı bir mesaj olarak yorumluyor. Bu konuda ne söylersiniz” sorusuna Bakan Jama, “Gerçek şu ki, Somali ve Türkiye uzun zamandır Eş-Şebab'a karşı askeri işbirliği içinde ve şu an olan şey de bu. Somali güçlerinin Eş-Şebab'a karşı savaşabilmesini ve onları ortadan kaldırabilmesini sağlamak için iki ülke arasındaki var olan işbirliğine bağlıyız. Ve net bir şekilde, Somali Ulusal Ordusu sahada birçok bölgenin kontrolünü sağladı, büyük ilerleme kaydetti. Eş-Şebab'ın birçok komutanı etkisiz hale getirildi” yanıtını verdi.

Bunun ardından sorulan “Yani askeri sevkiyatlarla İsrail’in Somaliland’i tanıması arasında doğrudan bir ilişki görmüyor musunuz” sorusunu Jama, “Hayır, bunların doğrudan bir ilişkisi yok. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yakın zamanda Etiyopya'yı ziyaret ettiğinde, Somali'nin bir bütün olduğunu ve Somaliland'in hâlâ Somali'nin bir parçası olan kuzey Somali'deki bir bölge olduğunu açıkça belirttiği için teşekkür ederiz” diye yanıtladı.

‘ÇAĞRI BEY, SOMALİ’NİN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRECEK’

Türkiye, 15 Şubat’ta, Çağrı Bey sondaj gemisini petrol çıkarması için Somali açıklarına gönderdi. İki ülkenin enerji işbirliğine ve geminin gönderilmesine ilişkin soruya Jama, “Bu, Somali'nin tarihine damga vurmanın bir parçası, çünkü bu geminin Somali'ye ulaşması, bizi dünyanın petrol üreticilerinden biri olmaya çok yaklaştıracak. Bu da bugün hâlâ kırılgan bir durumda olan Somali'nin gidişatını değiştirecek. Geminin ulaşmasından itibaren, Somali'nin bölgede ekonomik bir dev haline gelmesini ve hem ülkeye hem bölgeye hem de küresel istikrara olumlu katkıda bulunmasını bekliyoruz” yanıtını verdi.

Jama, Türkiye-Somali ilişkileri ile ilgili ise, “Türk halkına ileteceğim mesaj, onlara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 2011 yılında Somali'ye gelerek birçok ülkenin gözünü açan ve Somali'yi ortaklık kurabilecekleri bir ülke olarak tanımalarına vesile olan cesur ve gözüpek kararı için teşekkür etmektir. O zamanlar Somali için insani yardımdan bahsediliyordu, ancak bugün Somali birçok ülkeyle kalkınma ve istikrar çerçevesinde ortaklık kurdu. Ayrıca Somali bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi’nin de üyesi. Bu da Somali'nin dünyada itibarını, güvenilirliğini ve saygınlığını yeniden kazandığını göstermektedir” dedi.