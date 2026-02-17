Somali’ye askeri sevkiyatlar neden arttı: ‘Türkiye, sahip olduğu yatırımların korunacağına dair caydırıcı bir mesaj veriyor’

Türkiye’nin ocak ayının sonunda Somali’ye F-16 göndermesinin ardından, hafta sonu da ülkede Türk tankları görüldü. Çağrı Bey sondaj gemisi de Somali açıklarında petrol aramak üzere önceki gün yola çıktı. Türk savaş gemileri ona eşlik edecek.

İngiliz RUSI düşünce kuruluşu bünyesinde Afrika güvenliği üzerine çalışmalar yapan Dr. Burcu Özçelik, yaşanan gelişmelerle ilgili Cumhuriyet’e konuşarak, “Somali’ye Türkiye tarafından son dönemde sevk edilen daha ağır askeri teçhizatın, kısa vadede El-Şebab’a karşı yürütülen operasyonlara destek amacı taşıdığı açık. Ancak bu hamle, daha geniş bir stratejik çerçevede de okunmalı. Türkiye, sahip olduğu yatırımların korunacağına dair caydırıcı bir mesaj veriyor. İsrail’in Somaliland’i tanıması, Afrika Boynuzu’ndaki jeopolitik rekabete yeni bir katman ekleyerek Türkiye’yi, Somali’deki stratejik duruşunu daha da tahkim etmeye sevk edebilir” dedi.

Türkiye’nin Somali’deki askeri faaliyetleri son günlerde gözle görülür bir şekilde arttı. Aralık ayında İsrail’in, ülkenin kuzeyindeki Somaliland bölgesini ayrı bir devlet olarak tanımasının ardından, Türkiye, ocak ayının sonunda, Somali’ye F-16 savaş uçakları konuşlandırdı. Millî Savunma Bakanlığı, “Yeni görevlendirilen unsurlarımız Somali’nin terörle mücadelesine katkı sağlayacaktır” açıklamasını yaptı. Türkiye’nin yurtdışındaki en büyük askeri üssü TURKSOM, 2017’den bu yana ülkede faaliyet gösteriyor.

TÜRK TANKLARI DA SOMALİ’DE

Hafta sonu ise Somali’de Türk tankları görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tankların tırlarla taşındığı gözlendi. Önceki gün de Çağrı Bey sondaj gemisi, “Mavi Vatan dışındaki ilk derin deniz sondajı” için Somali’ye doğru yola çıktı. Nisan başında Somali’de olması beklenen gemiye TSK’nin üç savaş gemisi eşlik edecek. Bu gemiler TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra, Somali’ye ulaştı.

İSRAİL’İN SOMALİLAND HAMLESİ AKILLARA GELDİ

Peki tüm bu hareketlilik neden? MSB’nin duyurduğu “terörle mücadele” gerekçesi ne kadar gerçekçi? Askeri sevkiyatların artmasının arkasında İsrail’in Somaliland’i tanıma kararı olabilir mi? Bu soruları, İngiltere’nin savunma alanında önde gelen düşünce kuruluşu Royal United Services Institute’te kıdemli araştırma görevlisi olan, Afrika güvenliği üzerine çalışmalar yapan Dr. Burcu Özçelik, Cumhuriyet’e yanıtladı.

‘TÜRKİYE, YATIRIMLARININ KORUNACAĞINA DAİR MESAJ VERİYOR’

Özçelik, “Somali’ye Türkiye tarafından son dönemde sevk edilen daha ağır askeri teçhizatın, kısa vadede El-Şebab’a karşı yürütülen operasyonlara destek amacı taşıdığı açık. Ancak bu hamle, daha geniş bir stratejik çerçevede de okunmalı. Ankara son 10 yılda Somali’de savunma işbirliği, altyapı yatırımları ve giderek genişleyen ticari/stratejik varlıklar üzerinden kayda değer bir etki ve çıkar alanı oluşturdu. Kızıldeniz güvenliğine dair rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye’nin, sahip olduğu yatırımların ve erişim imkanlarının korunacağına dair caydırıcı bir mesaj vermek istemesi rasyonel bir tutum” dedi.

‘KONUMUNU KONSOLİDE EDEREK KALICI BİR BİÇİMDE YERLEŞİYOR’

Bu tutumu güçlendiren bölgesel dinamiklere işaret eden Özçelik, “İsrail’in Somaliland’i tanıması, Afrika Boynuzu’ndaki jeopolitik rekabete yeni bir katman ekleyerek Türkiye’yi, Somali’deki stratejik duruşunu daha da tahkim etmeye sevk edebilir. Aynı zamanda Güney Yemen’deki gelişmeler -özellikle BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (STC) unsurlarının etkisinin gerilemesi- ve Türkiye’nin Suudi Arabistan’la artan uyumu, bölgesel dengelerin hızla değiştiğine işaret ediyor. Bu faktörler bir araya geldiğinde, ortaya çıkan tablo şu: Türkiye, Somali’ye, konumunu konsolide ederek daha kalıcı bir biçimde ‘yerleşirken’, İsrail Somaliland’de nüfuzunu azamiye çıkarmaya çalışıyor. Bunun arka planında ise Yemen sahası ve Husilere karşı yürütülen baskı/operasyonel hesaplar yer alabilir” değerlendirmesinde bulundu.

MADEN REKABETİ VURGUSU

Özçelik, Somali’de madenler üzerinden bir çekişme yaşanabileceğini de belirterek, “İsrail’in önümüzdeki yıllarda Somaliland’ın kritik maden potansiyelini (özellikle nadir/stratejik mineraller) jeoekonomik ve jeopolitik kaldıraç olarak kullanmaya çalışması muhtemel. Bu da riskleri daha da artırıyor: Hem Somali’nin egemenlik tartışmalarını daha keskin hale getirir, hem de Mogadişu’nun ortakları açısından Afrika Boynuzu-Kızıldeniz hattındaki rekabeti daha yüksek maliyetli ve daha sıfır toplamlı bir zemine taşıyabilir” sözlerini sarf etti.