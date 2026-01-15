Sömestr tatili öncesi YHT bilet fiyatlarına zam!

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına gece yarısı yüzde 19,23 oranında zam yapıldı.
"780 TL'DEN 930 TL'YE ÇIKTI"
Sömestr tatili öncesinde yapılan zam haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran gazeteci Olcay Aydilek, şunları kaydetti:
"Son dakika... Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletine, birkaç gün önce duyurduğumuz zam gece yarısı yapıldı. Ankara-İstanbul biletinin fiyatı, 780 TL’den 930 TL'ye çıktı."
