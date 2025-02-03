Son 6 saatte Ege Denizi'nde 1.7 ile 4.7 arasında 50'nin üzerinde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde, son 6 saatte en küçüğü 1.7 en büyüğü 4.7 olan 50'nin üzerinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 17.00'den sonra 50'nin üzerinde deprem meydana geldi.
4.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.44'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6.89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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