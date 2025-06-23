Son anket açıklandı: Denizli, Balıkesir, Manisa ve Aydın'da hangi parti önde?

ORC Araştırma, 20-22 Haziran tarihinde Ege Bölgesi'nden 4 kentte yaptığı anketi kamuoyu ile paylaştı.
Ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
CHP AÇIK ARA ÖNDE
Denizli, Balıkesir, Manisa ve Aydın'da gerçekleştirilen anketlerde CHP'nin birinci çıktığı görüldü.
CHP'ye en yakın rakip ise AKP oldu.
İşte anket sonuçları:
DENİZLİ
CHP: Yüzde 38,9
AKP: Yüzde 27,2
BALIKESİR
CHP: Yüzde 35,2
AKP: Yüzde 29,4
MANİSA
CHP: Yüzde 36,9
AKP: Yüzde 27,1
CHP: Yüzde 41
AKP: Yüzde 26,3