Son anketten Erdoğan'a kötü haber: Yüzde 54'ü onaylamıyor!
MetroPOLL Araştırma, son anket sonuçlarını paylaştı. Yurttaşlara, "Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
MetroPOLL Araştırma’nın "Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022" anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev yapış tarzını seçmenin yüzde 42’si onaylarken, yüzde 54’ü onaylamadığını belirtti.
Ankette “Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusu yöneltildi.
“Evet onaylıyorum” diyenlerin oranı yüzde 42,1 olurken; “Hayır onaylamıyorum” diyenlerin oranı yüzde 53,6 oldu. “Fikrim yok” diyenlerin oranı da yüzde 4,3.
“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna göre dağılım ise şu şekilde oldu:
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