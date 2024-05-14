Son bir yılda 18 kız çocuğu erkekler tarafından öldürüldü

Yayınlanma: 14.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.05.2024 - 04:00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu yaptığı paylaşımda, “Bizim mücadelemiz çocuklar, kadınlar ve tüm ezilenler için devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Platformun temsilcilerinden Tuana Gencer Cumhuriyet’e konuştu ve şunları söyledi:

“Erkek şiddete öyle bir boyuta ulaştı ki herkese doğrulabiliyor. Örneğin bir kadın evli olduğu erkekten boşanmak istiyor ve erkek bu durumu kabul etmeyerek intikam almak istiyor. Bunun sonucu olarak kadınları bezdirmek için bazen o kız çocuklarını öldürüyorlar. Aslında kendi çocuklarını öldürüyorlar.”

‘HESABINI SORACAĞIZ’

Şiddetin derinleştiğine dikkat çeken Gencer, “Siyasal boyutuna bakmak gerekir. Evin en küçüğünden en büyüğüne kadar hiç durmak bilmeyen bir erkek şiddeti neden bu kadar fazla? Çünkü mevcut siyasi iktidarın aslında bu katilleri besleyen kadın düşmanı politikalar üretmeye çalıştığını görüyoruz. Rabia Naz diye bir gerçek var bu ülkede. Rabia Naz’ın ölümü hâlâ aydınlatılmadı. Artık şiddet o kadar derinleşmiş ki yediden yetmişe herkesi vuruyor. 18 tane kardeşimizin öldürüldüğünü görüyoruz. Tüm bu verilerin karşısında biz o adliyelerde, meydanlarda olmaya ve her bir kadın cinayetinin hesabını sormaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

