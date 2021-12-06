Son dakika | 3600 ek gösterge için harekete geçildi
Son dakika | Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ''3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz, çalışmalara başlayacağız'' dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Ali Yalçın, görüşmenin ardından Bakanlık önünde basın açıklaması yaptı.
Yalçın, bakanlıkla mutabakata varıldığını ifade ettiği açıklamasında, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.
''MUTABIK KALDIK''
Yalçın, “Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.
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