AFAD'dan yoğun kar yağışıyla ilgili açıklama

24 Ocak 2022 Pazartesi, 19:26

AFAD, ülke genelinde etkisini sürdüren aşırı kar yağışı nedeniyle yürütülen çalışmalar kapsamında toplamda 74.115 personel, 24.858 araç, makine ve teçhizat görevlendirildiğini açıkladı.

"ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlarımıza yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Emniyet, Jandarma, 112, Belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ve STK ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir.

Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplamda 74.115 personel, 24.858 araç, makine ve teçhizat görevlendirilmiştir.

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Bursa, Sakarya, Düzce ve Bolu güzergâhından İstanbul’a gidişler tedbir amaçlı durdurulmuştur. 8 İl Valiliği tarafından yolda kalan kişiler için gerekli tedbirler alınmıştır. İstanbul ve Adıyaman Havaalanları uçuşa kapatılmıştır.

19 İlimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle 15.698 vatandaşımız misafirhanelerde ve yurtlarda misafir edilmiştir.

Yurt genelinde, 4.603 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. 1.340 sıcak yemek, 32.095 içecek, 15.480 kumanya ve 20.680 ikramlık dağıtımı yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır.

Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.