İrem Derici, yoğun kar yağışı yüzünden yolda mahsur kaldı: 'Psikolojim bozuldu'

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki konseri için çıktığı yolda şiddetli kar yağışı sebebiyle mahsur kaldı. Bulunduğu yerden geri de dönemeyen Derici, sosyal medyadan konserin iptal edildiğini açıklayarak "Kartepe'de bizi bekleyenler, beklemeyin. Ne gidebildik, ne dönebildik. Psikolojim bozuldu. Ben günlerdir bu günü bekliyordum" dedi.

İHA
24 Ocak 2022 Pazartesi, 10:42
İrem Derici, yoğun kar yağışı yüzünden yolda mahsur kaldı: 'Psikolojim bozuldu'
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde vereceği konser için yola çıkan İrem Derici ve ekibi, kar sebebiyle trafikte mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte aksamaların yaşandığı yolda mahsur kalan Derici, konserini de iptal etmek zorunda kaldı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Ekibiyle birlikte özel aracında yolun açılmasını bekleyen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzgün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Pek muhterem dostlarım. Kartepe'de bizi bekleyenler, beklemeyin. Ne gidebildik, ne dönebildik. Kaldık. Çok üzgünüm. Neyse bugün son değil. Konseri 5 Şubat'a aldık. İnşallah 5 Şubat'ta bir şey olmaz. Yağmasın, surdun. Yollar açık olsun. Psikolojim bozuldu. Ben günlerdir bu günü bekliyordum. Hayır, işin kötüsü; gelemedik de dönemiyoruz da. 5 Şubat'ta görüşürüz arkadaşlar."


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