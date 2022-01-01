Son dakika | Ankara'da EGO otobüsü devrildi
Son dakika | Ankara'da İstanbul yolu Batıkent girişinde, karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrilen EGO otobüsüne kendi şeridinde giden araçlar çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ankara'da İstanbul yolu Batıkent girişinde, karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrilen EGO otobüsüne kendi şeridinde giden araçlar çarptı.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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