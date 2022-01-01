Son dakika | Ankara'da EGO otobüsü devrildi

Son dakika | Ankara'da İstanbul yolu Batıkent girişinde, karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrilen EGO otobüsüne kendi şeridinde giden araçlar çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2022 Cumartesi, 21:18
Son dakika | Ankara'da EGO otobüsü devrildi
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Ankara'da İstanbul yolu Batıkent girişinde, karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrilen EGO otobüsüne kendi şeridinde giden araçlar çarptı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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