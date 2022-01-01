Son dakika | Ankara'da EGO otobüsü devrildi

01 Ocak 2022 Cumartesi, 21:18

Ankara'da İstanbul yolu Batıkent girişinde, karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrilen EGO otobüsüne kendi şeridinde giden araçlar çarptı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



AYRINTILAR GELİYOR...