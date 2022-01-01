AKP'li Şen'den partililere: 'Nasıl?' diye sormayın, kazanacağız
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin üyelerine hitaben yaptığı konuşmada 2023'te yapılacak seçimleri kazanacaklarını söyleyerek "Bana şu soruyu sormayın: 'Nasıl kazanacağız?' Kazanacağız. 'Nasıl'ı yok' ifadelerini kullandı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AKP İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programının açılışındaki konuşmasına, partililere "Bu hikayenin kahramanı sensin" diye seslenerek başladı.
Şen, "Aslında bu hikayenin kahramanı Recep Tayyip Erdoğan. Peki neden hikayenin kahramanı sensin diyorum? Çünkü sen de bir Tayyip Erdoğan'sın mevzu bu. Bunu kavrayacağız. Tayyip Erdoğan nasıl çalışıyorsa öyle çalışacağız. O nasıl gayret ediyorsa öyle gayret edeceğiz. O nasıl yorulmuyorsa biz de öyle yorulmayacağız ve kazanacağız" dedi.
Mustafa Şen, 2023'te seçimi kazanacaklarını, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olacağını ifade ederek, "Girmiş olduğu her seçimi kazanmış bir teşkilatın ve liderin yol arkadaşı, o teşkilatın mensubu birisi olarak, ben nasıl savunma hattında olabilirim? Benim ne işim var savunma hattında? Bana yakışan taarruz, sefer, zafer. Zafer evinde oturana nasip olmuyor. Zafer seferde olana" diye konuştu.
"Mevzu basit, kazanacağız" diyen Şen, şöyle devam etti:
"Ama bana şu soruyu sormayın, 'nasıl kazanacağız?' 'Nasıl'ı çöpe at. Kazanacağız. 'Nasıl'ı yok. Kazanacağız. Çünkü başka yolu yok. 'Niçin kazanalım? Hep biz mi kazanacağız?' Bundan sonraki seçimleri kazanmayacaksan, bu zamana kadar olan seçimleri niye kazandın ki? Daha öteye gitmeyeceksen buraya kadar niye geldin ki? O yüzden soru yok. Nasıl kazanacağız, niye kazanacağız, neden kazanacağız? Onların hepsini çöpe... Kazanacağız ve Tayyip Erdoğan yeni Cumhurbaşkanımız olacak."
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