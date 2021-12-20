Son dakika | Asgari ücretle ilgili kritik gelişme

20 Aralık 2021 Pazartesi, 14:51

Kaynaklar, asgari ücretteki vergi muafiyetinin kapsamının genişletilebileceğini belirterek, konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AKP Meclis Grubu’nun katılacağı dar kapsamlı bir toplantıda ele alınacağını bildirdiler. Kaynaklar, konunun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da aktarılarak bir karar alınacağını vurguladılar.

Dünya Gazetesi'nden Canan Sakarya'nın haberine göre; asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören torba kanun teklifinde işverenleri şaşırtan bir ayrıntı ortaya çıkmıştı.

Çalışma Bakanlığı’nın açıklamasının aksine, teklifte asgari ücretin üzerinde elde edenlerin maaşlarından asgari ücret kadarlık kısmından vergi alınmayacağına ilişkin hüküm yer almadı. Birçok işveren, asgari ücretteki yüzde 50 artışa karşın, diğer çalışanlar için vergi avantajı getirileceği için artış oranına destek vermişti.