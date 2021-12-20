Asgari ücrette gerçek artış ortaya çıktı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 14:56

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunda güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Toprak, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan "Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin detaylarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Toprak, ''İktidar, asgari ücrette yüzde 50 artışla övünürken TBMM’ye getirilen torba yasa teklifi, artışın gerçekte yüzde 36 düzeyinde olduğunu açığa çıkarttı. Tüm ücretli çalışanlara uygulanan Asgari Geçim İndirimi’nde, asgari ücretliler dışarıda tutulurken, asgari ücretin üzerindeki maaşlarda, gelirin asgari ücret tutarına kadar olan kısmının vergiden muaf olacağı sözü tutulmadı. İktidar, anayasaya aykırı bu yasa teklifiyle iş bilmezliğini ve liyakatsizliğini ortaya koydu'' dedi.

''TÜRKİYE UCUZLUK PAZARI HALİNE GELDİ''

Toprak, ''TÜİK ve Eurostat’ın Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) rakamları, Türkiye’nin Avrupa ülkelerinin ucuzluk pazarı haline geldiğini, halkın satın alma gücünün AB ülkeleri ortalamasının çok altında kaldığını gösterdi. 1990’larda yokluk içindeki Bulgar, Romen vatandaşlarının şimdi Türk mallarını ucuza almak için Edirne’ye hücum etmeleri yoksullaşmanın kanıtıdır. Çin Modeli olarak açıklanan ancak tutmayacağı anlaşılınca Nas-Sabır-Şükür ile din modeline dönüşen ekonomik kaos programının adı, Türkiye Ekonomik Modeli olarak değiştirildi. Geçen hafta bu model, borsada bir günde iki kez işlemlerin durmasına yol açtı. İhracatçılar dövizini bozdurmuyor. Bankaların sermaye yeterlilikleri negatife gidiyor. Şirketlerin işletme sermayesi eridi. Türkiye ekonomisi hızla ‘hiper enflasyon ve ani duraklama’ noktasına ilerliyor. Konut sektöründeki duraklama devam ediyor. Ocak-Kasım döneminde konut satışları geçen yıla kıyasla yüzde 9,6 gerilerken sadece kasım ayında yabancılara yapılan konut satışlarında yüzde 48,4 artış yaşandı. TL’deki olağanüstü değer kaybı ve dövizdeki yükseliş yabancılar açısından Türkiye konut piyasasını çok cazip ve kelepir hale getirdi'' ifadelerini kullandı.

''AĞIR SONUÇLARI OLACAK MÜDAHALELERDİR''

Toprak, ''BDDK’nin bankalara verdikleri kredilerin amacına uygun kullanımını takip talimatı vermesi ve Türkiye Varlık Fonu’nun Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini satın almak için Lübnanlı Hariri ailesinden alacaklı üç bankayla müzakereye başladığının açıklanması ağır sonuçları olabilecek müdahalelerdir. Bir yanda özelleştirmede Türk Telekom’u alıp içini boşalttıktan sonra, Türk bankalarına 4 milyar doları aşan borçlarını ödemeyip Türkiye’den kaçan Hariri ailesinin borçları Varlık Fonu’na yıkılırken diğer yanda bankalar kredi çeken müşterilerinin peşinde hafiyeliğe yapmaya zorlanmaktadır” dedi.