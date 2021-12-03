Son dakika | Avrupa Konseyi’nden Selahattin Demirtaş çağrısı
Son dakika gelişmesi... Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Öte yandan Avrupa Konseyi, Osman Kavala ile ilgili de yeni açıklamalar yaptı.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala’nın yanı sıra tutuklu olan eski HDP Eş Başkanı Demirtaş'ın durumunu da değerlendirdi. Avrupa Konseyi, AİHM'in kararına rağmen tutuklu bulunan Osman Kavala ve Demirtaş ile ilgili Türkiye’ye çağrıda bulundu.
Açıklamada, “Demirtaş’ın serbest bırakılmasını güçlü bir şekilde talep ediyoruz” denildi. Konsey, AYM’nin en kısa sürede Demirtaş başvurusunu, AİHM kararları ile uyumlu şekilde karara bağlamasını istedi.
İHLAL PROSEDÜRÜ BAŞLATTI
Komite, Osman Kavala hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye aleyhine ihlal prosedürü başlattı. İhlal prosedürü başlattığını Türkiye’ye bildiren Avrupa Konseyi, konuyu 2 Şubat 2022’de gerçekleşecek AİHM toplantısına taşımaya hazırlanırken, Türkiye’den 19 Ocak 2022 tarihine kadar konuya ilişkin görüşünü sunmasını talep etti.
Avrupa Konseyi’nin 47 üye ülkesinden 35 tanesinin ihlal süreci başlatılmasına destek verdiği belirtilmişti.
Video Haberler
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
En Çok Okunan Haberler
- Millet İttifakı'nda deprem
- Yeni Bakandan ayağının tozuyla faiz çıkışı
- Benzine bir zam daha
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Tüketildiğinde hafıza kaybına yol açan 5 yiyecek
- AKP'liler Meclis'i böyle bastı
- Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK önünde sert sözler
- Bir zam da sigaraya
- Doların düşeceği tarihi açıkladı