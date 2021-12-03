Son dakika | Avrupa Konseyi’nden Selahattin Demirtaş çağrısı

03 Aralık 2021 Cuma, 12:18

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala’nın yanı sıra tutuklu olan eski HDP Eş Başkanı Demirtaş'ın durumunu da değerlendirdi. Avrupa Konseyi, AİHM'in kararına rağmen tutuklu bulunan Osman Kavala ve Demirtaş ile ilgili Türkiye’ye çağrıda bulundu.

Açıklamada, “Demirtaş’ın serbest bırakılmasını güçlü bir şekilde talep ediyoruz” denildi. Konsey, AYM’nin en kısa sürede Demirtaş başvurusunu, AİHM kararları ile uyumlu şekilde karara bağlamasını istedi.

İHLAL PROSEDÜRÜ BAŞLATTI

Komite, Osman Kavala hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye aleyhine ihlal prosedürü başlattı. İhlal prosedürü başlattığını Türkiye’ye bildiren Avrupa Konseyi, konuyu 2 Şubat 2022’de gerçekleşecek AİHM toplantısına taşımaya hazırlanırken, Türkiye’den 19 Ocak 2022 tarihine kadar konuya ilişkin görüşünü sunmasını talep etti.

Avrupa Konseyi’nin 47 üye ülkesinden 35 tanesinin ihlal süreci başlatılmasına destek verdiği belirtilmişti.