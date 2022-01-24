Son dakika | Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem

24 Ocak 2022 Pazartesi, 13:24

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 13.12'de 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremin Aydın'ın Kuşadası ilçesine 229.03 kilometrede olduğu açıklanırken, derinliği ise 6.50 kilometre olarak duyuruldu.