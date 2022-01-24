Son dakika | Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem

Son dakika haberi | Aydın'ın Kuşadası ilçesi yakınlarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 13:24
Son dakika | Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem
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AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 13.12'de 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremin Aydın'ın Kuşadası ilçesine 229.03 kilometrede olduğu açıklanırken, derinliği ise 6.50 kilometre olarak duyuruldu.


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