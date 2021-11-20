Son dakika | Bakan Koca duyurdu: 2 doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti
Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan aşı süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun yüzde 60’ına karşılık geliyor" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından iki doz aşı yaptıranlarla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Koca, iki doz aşı yaptıranların sayısının 50 milyonu geçtiğini ifade ederken aşı konusunda çağrıda bulundu.
Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
"İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun yüzde 60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı"
İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2021
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