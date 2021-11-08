Kuzey İrlanda Sağlık Bakanı ile ünlü sanatçı Morrison mahkemelik oldu
Dünyaca ünlü sanatçı Van Morrison, Kuzey İrlanda Sağlık Bakanı Robin Swann'la ilgili sözleri nedeniyle mahkemelik oldu.
Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’taki Morrison’ın konseri koronavirüs önlemleri gerekçesiyle son dakika da iptal edilmişti. 76 yaşındaki ünlü şarkıcı Morrison, kararın ardından Kuzey İrlanda Sağlık Bakanı Robin Swann'ı sert ifadelerle eleştirdi.
Sağlık Bakanı da, ünlü sanatçının koronavirüs kısıtlamalarına yönelik ifadeleri ve kendisini "çok tehlikeli" olarak hedef almasının ardından Van Morrison'a dava açtı. Hakaret davasının, Morrison'ın Swann'ı "dolandırıcılık" ve "çok tehlikeli" olarak nitelendirerek eleştirdiği üç olayla ilgili olduğu belirtildi.
The Washington Post'ta yer alan habere göre Swann, Rolling Stone dergisi için yazdığı bir makalede, "Moondance" şarkıcısının iddialarını "tuhaf ve sorumsuz" olarak nitelendirdi. Davanın ilk duruşmasının 2022’nin başlarında görülmesi bekleniyor.
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