Son dakika | Bakan Koca: Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi
Son dakika | Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi," dedi. Temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Koca, "İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler," ifadelerini kullandı.
Koronavirüs Bilim Kurulu haftalık değerlendirme için video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan kurulun gündeminde illerdeki vaka sayıları ve hastaneye yatış oranları vardı.
Toplantının ardından Bakan Koca YouTube hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Koca yaptığı açıklamada tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını, PCR testinin yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacağını bildirdi.
Bakan Koca "Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık dört kat birden artı. Hastanelerde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında da artış yaşandı" dedi.
Vaka sayılarının bir önceki aya göre 4 kat birden arttığını söyleyen Koca, "Tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
"HASTANEYE YATIŞ ORANI DÜŞÜK OLSA BİLE YÜKSEK SAYIDA YATAN HASTAYA DÖNÜŞEBİLİR"
Koca şunları kaydetti:
- "Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, Aşı programımız, yerli aşımız Turkovac’ın sonuçları, test politikaları, karantina ve izolasyon kuralları gündemi ile toplandı.
- Salgın hastalığın ilk gününden bugüne kadar aldığımız tüm kararlarda bilimden yana tavır koyarak ve gerçek yaşam verilerinden, sosyal hayatın gerçekliklerinden kopmadan hareket ettik. Siz vatandaşlarımızı da en kısa sürede ve en açık şekilde bilgilendirmeyi en önemli sorumluluğumuz olarak gördük.
- Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi Ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı. Bununla birlikte hastanelerimizde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık %10’luk bir artış oldu. Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar görüyorduk. Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor. Bu durumu ümitle bekliyoruz. Bunun yanında tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Salgının ilk dönemlerine kıyasla enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor olsa da hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi sınırsız değildir. Vaka sayılarının çok çok yüksek sayılara ulaşması hastaneye yatış oranı düşük olsa bile yüksek sayıda yatan hastaya dönüşebilir. Bu, görmek istemediğimiz en kötü senaryodur. Mevcut gidişat ise bu kötü senaryonun değil ümit veren senaryonun gerçekleşeceğine olan inancımızı kuvvetlendiriyor.
TURKOVAC AŞISI AÇIKLAMASI
- Aşı programımıza yerli aşımız Turkovac da eklendi. Vatandaşlarımızın kendi aşımız, kendi gücümüze olan teveccühünden son derece memnunuz.
- Bildiğiniz gibi Turkovac aşımızın Hacettepe Üniversitesinde yürütülen primer aşılama faz 3 sonuçları bugün çalışmayı yürüten bilim insanlarımızca açıklandı. Faz 3 aşamasında 1182 gönüllüden elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Turkovac aşımızın karşılaştırma kolu olan Sinovac aşısından daha etkili olduğu gösterildi. Turkovac aşımızın Faz1 aşamasında 44 gönüllü, Faz 2 aşamasında 250, Faz 2b aşamasında 222 gönüllü ve Faz 3 hatırlatma dozu çalışmasında ise 4.244 gönüllüden elde edilen güvenlik verileri ile aşımız acil kullanım onayı almıştır.
- Dünya sağlık örgütü kriterleri güvenlik çalışmasının 3.000 gönüllüden fazla kişide doğrulanmış olmasını öngörmektedir. Bu bakımdan yerli aşımızın güvenli olduğu toplamda 5.942 kişilik çalışma ile teyit edildi. Acil kullanım onayı da bu veriler dikkate alınarak verildi. Turkovac aşımızı güvenli şekilde kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek konusunda kimsenin tereddütü olmamalı.
"TEMASLI KİŞİLERDE PCR TESTİ ZORUNLULUĞUNU KALDIRMIŞTIR"
- Salgının son dönemi ile ilgili aldığımız bazı kararları bir önceki bilim kurulu toplantımızdan sonra sizlerle yazılı olarak paylaşmıştım.
- Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler. Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim."
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