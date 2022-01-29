Son dakika | Bakanlık duyurdu: TEM Otoyolu kar temizliği için kapanıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu Bolu Tüneli'nin Ankara yönünün kar temizliği için bu gece kısa süreli kapatılacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Tünel bölgesinde bulunan viyadüklerin sol şeridinde yapılacak temizlik için Ankara yönünün bu gece bir süreliğine kapatılacağını duyurdu.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Anadolu Otoyolu Bolu Tünel bölgesinde bulunan viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için; Ankara yönü trafiği, 30 Ocak 2022 tarihinde saat 01.00-04.00 arasında Kaynaşlı kavşağından D-100’e aktarılacaktır."
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