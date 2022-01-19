Son dakika | Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem
Son dakika | Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 05.41'de bir deprem meydana geldi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah erken saatlerde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre; 05.41'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,1 olarak kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 3,6 olduğunu duyurdu.
Depreme ilişkin olumsuz bir durum bildirilmedi.
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