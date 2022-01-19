Son dakika | Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem

19 Ocak 2022 Çarşamba, 07:15

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah erken saatlerde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; 05.41'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,1 olarak kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 3,6 olduğunu duyurdu.

Depreme ilişkin olumsuz bir durum bildirilmedi.