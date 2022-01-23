Son dakika | D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi ulaşıma kapatıldı
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'ndaki Bolu Dağı Tüneli, küreme ve temizlik çalışması nedeniyle tüm araçların geçişine çift yönlü kapatıldı.
Kentte gün boyu etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nda ulaşımı olumsuz etkiledi.
Aralıklarla etkisini artıran kar nedeniyle Bolu Dağı Tüneli, tüm araçların geçişine çift yönlü kapatıldı.
ÇALIŞMA YAPILIYOR
Karayolları ekiplerinin kar küreme ve temizlik çalışmasının ardından güzergah yeniden ulaşıma açılacak.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de tır geçişine Elmalık noktasından itibaren izin verilmiyor. Ekiplerce durdurulan tırlar, parklara ve kent merkezine yönlendiriliyor.
Bölgede kısa süre bekletilen diğer araçların geçişine de kar küreme araçlarının arkasında konvoy halinde izin veriliyor.
Video Haberler
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- RTÜK'ün planını açıkladı
- Neden elendiğimizi bilmek istiyoruz
- Memet Ali Alabora'dan 'Sezen Aksu'ya destek paylaşımı
- 'Cemaat-tarikat yurtları kapatılsın'
- Altay tribünlerinden Atatürk vurgulu koreografi
- Liselilerden eylem: Boş çantalarını bıraktılar
- Uğur Mumcu İzmir'de konserle anılacak
- Valilikler açıkladı: Kamu görevlilerine idari izin
- Büşra Pekin: 'Dilberay filminde oynamam kaçınılmazdı'
- D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi ulaşıma kapatıldı