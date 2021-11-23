Son dakika | Ercan Turgut yaşamını yitirdi
Son dakika | Ünlü sanatçı Ercan Turgut, yaşamını yitirdi.
Bir süredir kanser ile mücadele eden ünlü sanatçı Ercan Turgut, yaşamını yitirdi.
Turgut'un ölüm haberini duyuran şarkıcı Semiha Yankı, ''Olmadı be Ercan... Çok erken çok... Ateş düştü içime... Huzurla uyu yoldaşım... Ahhh ahhh..." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
ERCAN TURGUT KİMDİR?
7 Ekim 1952 senesinde Malatya’da dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. Turgut, 1974 yılında “Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna” adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturmuştu.
Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Ercan Turgut ,1979 senesinde çıkardığı “Dönemezsin” isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ercan Turgut, 90’lı senelerde “Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti” olarak çalışmalarına devam etmişti.
Ercan Turgut Albümleri
2013 – Hatırladıkça
2007- Başımın Tatlı Belası
1986 – Tanrı Misafiri
1981 – Azap Çiçeği
1979 – Dönemezsin
1976 – Tövbe
1974 – Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna
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