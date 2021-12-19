Son dakika | Erdoğan'dan kritik açıklama: Faiz indirimleri devam edecek mi?
Son dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, konuşmasında faiz indirimlerine, kurda yaşanan artışa ve TÜSİAD tarafından hükümete yapılan çağrıya değindi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
- Tarihi ilim ve irfan cehdiyle dolu cemiyetimizin mücadelesi 1961 yılında başladı. Vakıf statüsüyle de yarım asıra yaklaşan bir geçmişe ait.
- Tek amacı insan yetiştirmek olan cemiyetimizin, milletimizin milli ve manevi değerlerini güçlendirmek için bu çatı altında verdikleri hizmetler saymakla bitmez. Cemiyetten hizmetini almış bir kardeşinizim. Ülkemizin ilk imam hatip okulu açılmıştır. Vakfımızın kurucularından biri de Turgut Özal olduğunu hatırlatmak isterim.
- İlk emri ikra olan oku olan bir dinin mensupları olarak eğitim - öğretimi hayatımızın merkezine yerleştirmemiz şarttır. İlme irfana sırtımızı döndüğümüz dönemlerde de medeniyetimiz irtifa kaybetmiştir.
- Bizim de işe ilim irfan bayrağını yükselterek başlamamız gerekiyor. Gönül coğrafyamızın gözü bize dönüktür. İnsanlığın asırlardır türlü şekillerde karşısına çıkan zulümle yüzleştiği dönemde bu elbette çok büyük bir sorumluluktur. Mazlum ve mağdurların gözlerinde beliren umut ışığı bizi rahatlatıyor. Küresel yönetimlerde yaşanan sıkıntılar salgın süreci ile yükselmiştir. Bizim tek gayemiz işte bu süreci dünyanın devranın dönüşündeki süreci mazlumlar lehine yönlendirebilmektir.
- Coğrafyamızda Anadolu'nun kapılarının açılmasıyla başlayan çok çarpıcı bir hikayemiz var. Anadolu'daki varlığımızı Haçlı Seferleri ile başlayıp, Çanakkale Savaşı ve nice badirelere rağmen sürdürmeyi başardık.
FAİZ AÇIKLAMASI
- Ülkemizde eğitimden sağlığa ulaşımdan enerjiye her alanda kurduğumuz güçlü altyapıyla milletimizi hak ettiği hayat standartlarına kavuşturduk. Türkiye küresel krizlere karşı bu derece dayanıklıysa gerisinde işte bu güçlü altyapı vardır.
- Şimdi aynı mücadeleyi ekonomide veriyoruz. Son 8 yıldır yaşadığımız her hadisede ekonomi vardı. Büyüme rakamlarımızla, istihdamımızla tüm göstergeler ülkemiz bakımından küresel çapta başarıyı işaret ederken kurda yaşanan dalgalanmaları bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor.
- Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin faiz rakamlarıyla enflasyon rakamları arasındaki fark 10 katı bulmuşken bizim yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz. Amerika'ya Avrupa'ya bakın. Hepsinde durum felaket.
"19 YIL ÖNCE GÖREVE GELDİĞİMİZDE FAİZ ENFLASYON BU DEĞİL MİYDİ"
- Son 19 yıldır attığımız her adımda, önümüzü çıkartılan engellerin arkasındaki saik neyse bugünde karşımıza çıkartılanların aynısı odur. 19 yıl önce göreve geldiğimizde faiz enflasyon bu değil miydi. Biz göreve geldikten sonra faizi, hatta 6 sıfır attığımızda bize karşı çıkanlar ile "Taksim meydanına çıkıp anırırım" diyen yazarlar çıkıp anırdılar mı? Çünkü 'Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar' hükmü bize sıradan gelen bir hüküm değildir. Ülkemizin yatırımla, istihdamla, üretimle büyümesiyle sanayisiyle, teknolojisiyle, altyapısıyla dışarı bağlı kalmasını isteyenler var güçleriyle direniyor. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda attığımız adımları bir yere koymak mümkün mü? Allah'ın emriyle bu mücadeleden de alnımızın akıyla çıkacağımıza ben şüphe duymuyorum.
TÜSİAD AÇIKLAMASI
- Fiyat artışlarının insanlarımızın günlük hayatları üzerinde açtığı sıkıntıyı elbette biliyoruz. Ama vesayete, terör örgütlerine, darbecilere nasıl direndiysek bunlara karşı da direneceğiz. Ey TÜSİAD ve yavruları sizlere sesleniyorum. Siz tek göreviniz var yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunu konuda ne yapıyorsunuz? Kalkıp hükümete saldırmanın farklı versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka, bizim ki bambaşka. Bu millet bu fırsatı size vermeyecek. Dün millet olarak kendi canımız pahasına istikbalimizi korumuştuk, bugün de aynısını yapacağız.
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