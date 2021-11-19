Son dakika | Erzurum'da deprem

19 Kasım 2021 Cuma, 15:49

AFAD verilerine göre, saat 15.40'da Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.94 kilometre olarak duyuruldu. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

KANDİLLİ 5,2 OLARAK DUYURDU

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,2 olarak duyururken derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada, ''Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'' denildi.

''3-4 KÖYDE YIKIM VAR''

NTV canlı yayınına katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, ''3-4 köyde yıkım ihbarı olduğu bilgisi geldi. Can kaybına ilşkin bilgi yok'' ifadelerini kullandı.

''2 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI''

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ''Bazı köylerde yıkım var. Ekiplerimizi oraya sevk ettik. Umarım can kaybı yoktur'' dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in daha sonra yaptığı açıklamada, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Depremin ardından Köprüköy ile Hınıs'ı birbirine bağlayan yol kayaların düşmesiyle ulaşıma kapandı.