Son dakika | Esenyurt'ta yangın paniği! Mahsur kalanlar var

29 Aralık 2021 Çarşamba, 16:39

Esenyurt'ta 18 katlı binanın üst katlarındaki Yangın nedeniyle bazı dairelerdekiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalanları kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İlk andaki yoğun duman azaldı. Merdiven boşluğunda duman nedeniyle zehirlenme omasın diye itfaiye ekipleri megafonla uyarıyor. Balkonunuzda kalın, gerekli müdahaleleri yapıyoruz diyorlar.

Evlerinde mahsur kalan yurttaşları tahliye etme çalışmaları sürüyor.