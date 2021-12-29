Son dakika | Esenyurt'ta yangın paniği! Mahsur kalanlar var
Son dakika | İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 18 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle bazı dairelerdekiler mahsur kaldı. Pencere ve balkonlara çıkanlar yardım bekledi. İtfaiye ekipleri kontrollü kurtarma çalışmaları sırasında dairelerinizi terk etmeyin çağrısında bulundu.
Esenyurt'ta 18 katlı binanın üst katlarındaki Yangın nedeniyle bazı dairelerdekiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, mahsur kalanları kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İlk andaki yoğun duman azaldı. Merdiven boşluğunda duman nedeniyle zehirlenme omasın diye itfaiye ekipleri megafonla uyarıyor. Balkonunuzda kalın, gerekli müdahaleleri yapıyoruz diyorlar.
Evlerinde mahsur kalan yurttaşları tahliye etme çalışmaları sürüyor.
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