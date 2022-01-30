Son dakika | Eski CHP Milletvekili Salih Gün yaşamını yitirdi
Son dakika haberi | Eski CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün (76), koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
22’nci dönem CHP Kocaeli Milletvekili ve eski Tavşancıl Belediye Başkanı Salih Gün, aralık ayında koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İstanbul’da bir hastanede tedavi altına alındı.
Hastanede tedavi gördüğü sırada 29 Aralık günü paylaşımda bulunan Salih Gün, 4 doz aşı olduğunu, eşiyle birlikte hastanede tedavi altına alındıklarını yazdı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edilen 2 çocuk babası Salih Gün, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Salih Gün'ün eşinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- NATO: Ukrayna'ya birlik yerleştirme planımız yok
- 20 yıl önce selasını verdiler, 121. yaşını kutladı
- Otomobil pazarında yaprak kıpırdamıyor
- ''Türkiye’nin evlatlarını artık rahat bırakın''
- Savcıdan 'yetkim yok' açıklaması
- Başbakan Trudeau ve ailesi başkentten çıkarıldı
- Milli tenisçi Süleyman Deniz İran'da ikinci oldu
- Kılıçdaroğlu: Tüm trolleri saat 21.00'de bekliyorum
- Ceyhun Kazancı'dan Şenol Güneş açıklaması!
- Eski CHP'li vekil yaşamını yitirdi