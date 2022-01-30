Son dakika | Eski CHP Milletvekili Salih Gün yaşamını yitirdi

Son dakika haberi | Eski CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün (76), koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
30 Ocak 2022 Pazar, 16:32
Son dakika | Eski CHP Milletvekili Salih Gün yaşamını yitirdi
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22’nci dönem CHP Kocaeli Milletvekili ve eski Tavşancıl Belediye Başkanı Salih Gün, aralık ayında koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İstanbul’da bir hastanede tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi gördüğü sırada 29 Aralık günü paylaşımda bulunan Salih Gün, 4 doz aşı olduğunu, eşiyle birlikte hastanede tedavi altına alındıklarını yazdı. 

YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edilen 2 çocuk babası Salih Gün, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Salih Gün'ün eşinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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