Son dakika | Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi

23 Kasım 2021 Salı, 12:44

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönemlerde Partimizin Milletvekili ve İçişleri Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneş'i kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İSTİFASI YILLARCA KONUŞULMUŞTU

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, sanatçı Aynur Aydan ile yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti. Güneş’in Aydan’ın evine girerken fotoğrafları çekilmiş, Aydan yıllar sonra konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Aydan “İzmir Fuarı için Efes Otel’de kalıyordum. Bakanla aynı asansöre bindik. Bir hafta sonra aradığında kalbim duracak sandım. İlişkimiz altı buçuk ay sürdü. 'Bir gün yakalanırsak, sen çok meşhur olursun' derdi. Yakalanınca ne yapacağımıza dair bir planımız olsaydı keşke. Bir yere gitseydik, kaybolsaydık, bir daha dönmeseydik. Haber gazetelere çıkınca bir daha hiç konuşmadık. MİT evime geldi, ben ve ailem sorguya çekildik. Ama hiç pişman olmadım, bugün olsa yine yaşarım. Heyecan, sevgi, tehlike… Hepsini bir arada yaşadık. Benim yüzümden istifa etti diye çok üzüldüm. Çok değerli, kaliteli bir insandı. Bugüne kadar tek kelime etmedi. Adam gibi adam işte! Hâlâ o aşkı yaşıyorum, yerini kimse alamadı. İçtiği bir sigaranın paketini ve üzerinde ‘içişleri bakanı’ yazılı bir kağıdı hâlâ saklıyorum” demişti.



AYRINTILAR GELİYOR...