Son dakika | İstanbul Havalimanı'nda çökme meydana geldi

24 Ocak 2022 Pazartesi, 17:52

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Üstün'ün yaptığı açıklama şöyle:

"İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir."

KORKUTAN İDDİA

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık, Twitter hesabından bir görüntü paylaşarak, çökme esnasında çatının altında bir kişinin kaldığını öne sürdü.

Kıdık, videoyu paylaştığı tweette "THY kargonun çöken çatısının altında bir kişi kaldı. THY sessiz" ifadelerine yer verdi.

İşte Kınık'ın paylaştığı video: