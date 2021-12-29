Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 13:00’te Milli Eğitim Bakanlığı’na gideceğini açıkladı
Son dakika | KPSS'de aldıkları yüksek puanlara rağmen mülakatlarda düşük not verilerek elenen öğretmenlerin tepkisi, Twitter'da #mülakatahayır etiketiyle isyana dönüşmüştü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, yarın saat 13.00'da Milli Eğitim Bakanlığı’na gideceğini açıkladı.
12-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen sözleşmeli öğretmen sözlü sınavlarının sonuçları, 27 Aralık’ta yayımlandı. Tüm eleştirilere rağmen kaldırılmayan sözlü sınav (mülakat) sistemi, yeni mağduriyetlere ve hak gasplarına neden oldu.
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) yüksek puan alan, hatta dereceye giren öğretmenler, düşük mülakat notları nedeniyle atanma hayalini yitirdi.
Twitter’da isyana geçen öğretmenler, sınav sonuçlarını paylaşarak #mülakatahayır etiketiyle neden atanmadıklarını sorguladı. Öğretmenler “Bizi neden elediniz?” diye sordu.
Muhalefetten pek çok isim de bu isyana destek verdi.
KILIÇDAROĞLU HAREKETE GEÇTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 13.00'da Milli Eğitim Bakanlığı’na gideceğini açıkladı. Soyyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı, yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…" ifadelerine yer verdi.
Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. @tcmeb yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 29, 2021
TÜİK’E ALINMAMIŞTI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu ay başında saat 11.00’de TÜİK’e gideceğini açıklamıştı. Belirttiği saatte kurumun kapısında olan Kılıçdaroğlu, TÜİK görevlileri tarafından içeri alınmamıştı.
Duruma tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “TÜİK bir devlet kurumu olmaktan çıkmıştır, bir Saray kurumu haline dönüşmüştür” diye konuşmuştu.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Dizide telefon numarası gözüktü, hayatı kabusa döndü
- Dolardaki 16,80 seviyesine dikkat!
- Milli Piyango bileti satışları dibe vurdu!
- Aralık ayı enflasyon oranını açıkladılar
- Merkez Bankası günlük kur seviyesini açıkladı
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
- Tayyar'dan AKP'ye 'İmamoğlu' tepkisi
- CHP'den çok sert yanıt
- AKP'de Soylu krizi
- 'Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur'