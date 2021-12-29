CHP lideri Kılıçdaroğlu KPSS mağdurlarıyla buluştu: "Mülakat belasını kaldıracağız"

29 Aralık 2021 Çarşamba, 16:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mülakat mağduru gençlerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, sözü KPSS'de elenen gençlere verdi. Gençlerden biri, "Mülakattaki hocalarımın beni tebriklerle uğurlamasına rağmen 55 puan aldım. Çok mağduruz" diye konuştu.

Ahmet Yılmaz, "Benim babam beni okutmak için yıllarca emek verdi. Şimdi hareket ederken bile zorlanıyor. Benim hakkım gasp edildi. Kontenjana dahilim ama atanamıyorum."

Gençlerin ardından söz alan Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Onlara özür borcumuz var. Yetkililere sabahtan beri ulaşamıyoruz. Bakan beye ulaşamıyoruz. Adaletin olmadığı yerde huzur olur mu? Bu çocukların hakkını çalmak kimin hakkıdır? Buna hepinizin itiraz etmesi lazım. 84 milyonun itiraz etmesi lazım. Babaların annelerin çocuklarını nasıl yetiştirdiklerini hepimiz biliriz. Anne babaların haklarını çalmak kimin hakkıdır? Daha önce benzer olaylar çıkınca Danıştay bir karar verdi. Bir puan aralığı belirliyor. Yazılıda alınan puanla mülakatta verilen puan arasında bir aralık belirlemeleri gerekiyor. Danıştay'ın kararına uymuyorlar.

Bütün siyasi partiler, Danıştay'ın kararına uyulması için görüş birliğine vardılar. TBMM'nin milli eğitim kararına, Danıştay kararına uymayacaksınız; çalışkan öğrencilerin hakkını yiyeceksiniz. Sonra bana adaletten bahsedeceksiniz? Bu çocuklarımızın haklarını savunmak benim boynumun borcudur. Saray da bunu çok iyi bilsin. Birilerinin haklarını birilerine yedirmeyeceğiz.

İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız."