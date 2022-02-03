Son dakika | Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında arıza!

Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattındaki arıza nedeniyle seferler Mahmutmey Nurtepe arasında yapılıyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2022 Perşembe, 09:10
Son dakika | Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında arıza!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattındaki arıza nedeniyle seferler Mahmutmey Nurtepe arasında yapılıyor.

Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


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