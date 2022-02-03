Son dakika | Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında arıza!
Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattındaki arıza nedeniyle seferler Mahmutmey Nurtepe arasında yapılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattındaki arıza nedeniyle seferler Mahmutmey Nurtepe arasında yapılıyor.
Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
#MetroDuyuru #M7— Metro İstanbul (@metroistanbul) February 3, 2022
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Nurtepe istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır.
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