Son dakika | Memur ve emekliye ek zam konusunda yeni gelişme
Son dakika | Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
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