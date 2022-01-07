Son dakika | Memur ve emekliye ek zam konusunda yeni gelişme

Son dakika | Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2022 Cuma, 23:45
Son dakika | Memur ve emekliye ek zam konusunda yeni gelişme
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Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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