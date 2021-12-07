Son dakika | Motorine yeniden zam geldi
Son dakika | EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre motorinin litre fiyatına 66 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 liraya yükseldi. Böylece ilk kez motorinin litre fiyatı çift hanelere ulaşmış oldu.
Motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPGİS tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
08/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 66 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur"
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) December 7, 2021
08/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 66 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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