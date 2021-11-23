Son dakika | MSB duyurdu: 1 asker şehit
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde meydana gelen silah kazası Binbaşı Mete Yıldırım'ın yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı Harekat Bölgesinde görev yapan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu. Yıldırım'ın cenazesi Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Ankara'ya uğurlanacak.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Bnb. Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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