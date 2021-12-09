Son dakika | MSB duyurdu: Suriye'den acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2021 Perşembe, 13:53
Son dakika | MSB duyurdu: Suriye'den acı haber
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Milli Savunma Bakanlığı bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.



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