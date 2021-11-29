Son dakika | Öğrenci yurdunda yangın!
Son dakika | Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen yanında bulunan KYK'ya bağlı öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, öğrenciler ise tahliye ediliyor.Rize'nin İslamlaşa mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen arka kısmındaki Kredi ve Yurt Kurumlarına bağlı öğrenci yurdunun çatısında akşam saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.
TAHLİYELER SÜRÜYOR
Çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, öğrenciler ise tahliye ediliyor.
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