Son Dakika | Sağlık Bakanlığı, 13 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 13 Kasım 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 624 yeni vaka tespit edilirken, 189 kişi hayatını kaybetti.
KOCA'DAN YARDIM İSTEĞİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten İKNA DESTEĞİ istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun" dedi.
Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten İKNA DESTEĞİ istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun. pic.twitter.com/gAWNt9GtCs— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 14, 2021
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