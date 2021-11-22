Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 22 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 22 Kasım 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 22 Kasım verilerine göre, 361 bin 5 test yapıldı.
Son 24 saatte, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi. 328 bin 935 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle bugün 193 kişi hayatını kaybetti.
KOCA'DAN ÇAĞRI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun” dedi.
Türkiye'nin 22 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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