Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 26 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 26 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında ise düne göre rekor seviyede artış yaşandı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
VAKA VE CAN KAYBI YİNE ARTTI!
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "KRONİK HASTALARIN, YAŞLILARIN Covid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir" ifadelerine yer verdi.
KRONİK HASTALARIN, YAŞLILARIN Covid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir. pic.twitter.com/K3mOMzINAL— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 26, 2022
Türkiye'nin 26 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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