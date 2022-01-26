Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 26 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

Bakanlığın 25 Ocak verilerine göre, dün 418 bin 427 test yapılmıştı. Dün, 76 bin 341 vaka tespit edilirken, 174 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında rekor artış devam etti ve 80 bine yakın vaka kaydedildi. Yine can kaybında da artış yaşandı ve 188 yurttaş yaşamını yitirdi.