Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 26 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 26 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında ise düne göre rekor seviyede artış yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2022 Çarşamba, 19:32
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 26 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA VE CAN KAYBI YİNE ARTTI!

Bakanlığın 25 Ocak verilerine göre, dün 418 bin 427 test yapılmıştı. Dün, 76 bin 341 vaka tespit edilirken, 174 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında rekor artış devam etti ve 80 bine yakın vaka kaydedildi. Yine can kaybında da artış yaşandı ve 188 yurttaş yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "KRONİK HASTALARIN, YAŞLILARIN Covid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir" ifadelerine yer verdi. 

Türkiye'nin 26 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


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