Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 6 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 6 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Covid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.
Bakanlığın 5 Ocak verilerine göre, dün 417 bin 787 test yapılmıştı. Dün, 66 bin 467 vaka tespit edilirken, 143 kişi hayatını kaybetmişti. Rekor artışın hız kesmeden devam ettiği bugün de, vaka sayısı 70 bine dayandı. Yine can kaybında da artış yaşandı ve 156 yurttaş yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda" ifadelerine yer verdi.
Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda. pic.twitter.com/25XCApIUyd— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 6, 2022
Türkiye'nin 6 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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