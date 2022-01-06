TTB Genel Sekreteri açıkladı: Omicron Covid-19'un sonunu getirecek mi?

06 Ocak 2022 Perşembe, 11:06

İmmünoloji Profesörü Vedat Bulut, geçtiğimiz aylarda temin edilen ancak daha sonra ülke gündeminden çıkan Sputnik V aşısıyla ilgili, "A aşısını aldılar, B aşısını tedarik edemediler. Yani halkımızın anlayacağı dille bir benzetme yaparsam; ayakkabının sol tekini aldılar, sağ teki yok. Bu nedenle de aşı kullanılamadı" dedi.

Bulut, Omicron varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bulut’un açıklamaları şöyle:

"KORUYUCULUĞU YÜZDE 95'E KADAR TAŞIYABİLDİĞİNİ İFADE ETTİLER"

"Omicron varyantına karşı koruyuculuk oranı kısmen düştü, Biontech grubu tarafından açıklandı. Ama hatırlatma dozlarının altı ay sonra yapılması durumunda ya da üç ay sonra yapılması durumunda antikor düzeylerinin tekrar yükseldiği ve koruyuculuğu yüzde 95’e kadar taşıyabildiğini ifade ettiler. mRNA aşılarının şöyle bir kolaylığı var. Bir varyant geliştiğinde, dünyada da hakim hale geldiğinde ki Türkiye’de Omicron varyantının hakim hale gelip gelmediğini de maalesef bilemiyoruz. Çünkü sekans analizleri illerde yapılmıyor. Ancak tahmin ediyoruz ki İngiltere’deki sonuçlara göre Türkiye’de de artık Omicron hâkim bir varyant haline geldi. Bu durumda şunu yapmak gerekiyor, mRNA aşılarında revizyon yapılabiliyor. Yani oradaki nükleotit dizisi değiştirilerek epitop yapısıyla ilgili bir çalışma yapılıp bir revizyon yapılabiliyor. Geçtiğimiz yıl ocak ayından sonra Pfizer, kendi aşısında bir revizyon daha yaptı. Çünkü değişik varyantlar çıkmıştı. Raf ömrünü de uzatmak için bir çalışma yaptılar. Önceleri 5-15 gün kuru buz yatağında ve eksi 70-80 derecelerde altı ay dayanabileceği söylenen aşının daha sonra raf ömrü de uzatıldı.

"OMİCRON VARYANTININ COVİD-19'UN SONUNU GETİRME İHTİMALİ YOK"

Omicron varyantının Covid-19’un sonunu getirme ihtimali yok, böyle bir şey bilimsel olarak söylenemez. Çünkü üzerinde 100 kadar mutasyon var ve Beta’dan gelişti. Yani Güney Afrika bölgesinde daha önce gözlenen bir mutasyonun üzerine binmiş diğer mutasyonlar buna neden oldu. Burada şunu özellikle belirtmemiz gerekir. Dünyada 15 ülkeye aşı girişi sıfır ve 35 kadar ülkede aşı olma oranı yüzde 1’in altında. Varyantların gelişmesinin nedeni de bu. Matematiksel bir kombinasyon, virüs ne kadar çok insana bulaşma imkânı bulursa o kadar yapı taşlarını değiştirebiliyor. Omicron varyantından sonra çok daha riskli varyantlar gelebileceği gibi çok daha zararsız mutasyonlara dönüşme ihtimali de vardır.

"ZENGİN ÜLKELER AŞILARI STOKLADILAR, YOKSUL ÜLKELERİ UMURSAMADILAR"

Omicron’dan sonra yenileri gelebilir, Zeta gelebilir. Hatta ekosistemi böyle tahrip edersek SARS-CoV-3 gelebilir. Yani virüs bir gen kayması yaşarsa çok farklı bir yapıyla, daha farklı patojeniteyle, klinik ağırlıkla dünyada bir Covid-22’den bahsetme durumuna gelmiş oluruz. Bunun olmamasını diliyoruz ama dünyada nüfusun yüzde 50’sinin aşılandığını düşünürseniz bu sorunu da maalesef yaşayacağız gibi gözüküyor. Maalesef zengin ülkeler aşıdan çok daha fazla aldılar, stokladılar ama yoksul ülkeleri umursamadılar. Halbuki bumerang etkisiyle o virüsler oradan yeni mutasyonlarla gelip yine kendi toplumlarını tehdit etti."

"SPUTNİK V TÜRKİYE İÇİN BİR SKANDALDIR"

Bulut, Sputnik V aşıları hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Sputnik V aşısından 4 milyon adet temin edildi. Ancak Sputnik V aşısının şöyle bir özelliği var, A ve B şişeleri farklı. Yani iki raphel dozları birbirinden farklı. Yani Sputnik V’de A ve B aşıları 21 gün, 28 günlük aralardan sonra yapılıyor. Orada şöyle bir durum var; A aşısını aldılar, B aşısını tedarik edemediler. Yani halkımızın anlayacağı dille bir benzetme yaparsam; ayakkabının sol tekini aldılar, sağ teki yok. Bu nedenle de aşı kullanılamadı. Parası geri alındı mı, geri iade edildi mi bunları Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması gerekir. Alıp da kullanmadığımız bir materyal haline geldi, Sputnik V Türkiye için bir skandaldır. Sağlık Bakanlığı’nın skandalları bununla bitmiyor, pandemi döneminde pek çok skandal uygulamaları oldu"