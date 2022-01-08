Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 8 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 8 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Kendinizi koruyun!" dedi.
REKOR ARTIŞ DURDURULAMIYOR!
Bakanlığın 7 Ocak verilerine göre, dün 406 bin 796 test yapılmıştı. Dün, 63 bin 214 vaka tespit edilirken, 157 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısındaki rekor artış devam etti ve 66 binden fazla yurttaş koronavirüse yakalandı.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. BU, OMİCRON VARYANTININ HASTA ETMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. Kendinizi koruyun!" ifadelerine yer verdi.
AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Türkiye'nin 8 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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