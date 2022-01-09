Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 9 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 9 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'İstanbul' uyarısı geldi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN 'İSTANBUL' UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar" ifadelerine yer verdi.
Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar. pic.twitter.com/hq2w0I7MUa— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 9, 2022
AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?
Bakanlığın 8 Ocak verilerine göre, dün 418 bin 264 test yapılmıştı. Dün, 66 bin 237 vaka tespit edilirken, 141 kişi hayatını kaybetmiş ve 34 bin 592 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 9 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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