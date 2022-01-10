Son dakika | Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25-31 Aralık tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51 iken 663,69'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 25-31 Aralık’ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 663,69, Ankara’da 184,29 ve İzmir’de 323,30 oldu.
25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli. pic.twitter.com/C8j7dVi7eX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 10, 2022
25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralandı:
"Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli..."
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