Son dakika | Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: 5 yaralı

D100 Sefaköy yan yolda, İETT otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere 5 kişi yaralandı.

DHA
22 Ocak 2022 Cumartesi, 12:54
Son dakika | Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: 5 yaralı
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D100 Sefaköy yan yolda, İETT otobüsü kaza yaptı.  Otobüsteki yolcular camlar kırılarak çıkarıldı. İlk belirlemelere 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
 


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