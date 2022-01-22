Son dakika | Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: 5 yaralı
D100 Sefaköy yan yolda, İETT otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere 5 kişi yaralandı.
D100 Sefaköy yan yolda, İETT otobüsü kaza yaptı. Otobüsteki yolcular camlar kırılarak çıkarıldı. İlk belirlemelere 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
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