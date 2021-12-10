Son dakika | Sivas'ta hurda aracından düşen tüp patladı
Son dakika: Sivas'ta hurda kamyonundan düşen tüp patladı. Sızan gazdan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sivas merkeze bağlı Körtuzla mevkisinde bulunan bir hurdacı da patlama meydana geldi.
Hurda kamyonundan düşen oksijen tüpü patladı. Tüpten sızan gazdan etkilenen 10 çalışan ambulanslar ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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